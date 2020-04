Az új koronavírus járványában a legrosszabb még hátravan - figyelmeztetett hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Genfben.

A legrosszabb még hátravan - erre figyelmezetet a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ugyanakkor nem fejtette ki ezzel kapcsolatos álláspontját, de szakértők szerint a járvány afrikai kontinensen való terjedésére utalhatott, ahol az egészségügyi ellátórendszerek fejletlenek.

A járványban eddig világszerte csaknem 2,5 millió ember fertőződött meg a SARS-CoV-2 koronavírussal és több mint 167 ezren haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegségbe.