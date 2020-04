Szabadulna a karanténból Zámbó Jimmy anyukája

Most nagyon is jól van, erős, egészséges, és bár már 94 éves elmúlt, szellemileg is ép. Mi több! Még mindig ő a főnök a családban, az van, amit ő mond – árulta el a Blikknek Zámbó Árpy, aki az ajánlások ellenére is rendszeresen látogatja édesanyját.

Persze megtesszük a szükséges óvintézkedéseket, betartjuk a szabályokat, de ha elkapja az ember, akkor elkapja, hiába a maszk vagy a kesztyű. Anyura vigyázunk, át szoktam menni, meglátogatom. Egyedül sosem hagynánk, Marietta és Tihamér él vele egy házban, egy emelet különbség van köztük, így 24 órás felügyelet alatt van.

"Most ebből a karanténból van elege, tele a hócipője, de mindenkinek. Néha ki szokott ülni a kertbe levegőzni, most már jó idő is van. Sok mindent nem lehet csinálni ilyenkor, mi sem tudunk dolgozni, bezártunk mindent, a rádiót is" – fűzte hozzá Jimmy öccse.