Andy Vajna halála után Timi sógora vette át a fánkozó vezetését. Sajnos azonban a járvány miatt most végleg be kellett zárniuk.

Visváder Tamás vette át a Mr Funkot, amikor Vajna Timi elvesztette férjét. Nagy volt a pánik az üzletben, az alkalmazottak felmondtak, a menedzsment pedig átverte őket. Tamás ennek ellenére szépen felhúzta az céget a nullára a korábbi mínuszos bevételek után. Most azonban a koronavírus miatt nem volt más választásuk, be kellett zárni végleg. Visváder Tamás a Ripostnak elmondta, közösen hozták meg a döntést Timivel, ami egyáltalán nem volt könnyű, lelkileg megviselte őt. De tudja, hogy a jelenlegi helyzetben így a legjobb.

„Most már több,mint egy éve viszem a céget, szerencsére profiterős évünk volt. Jól működött, de a márciusi hónap olyannyira betett nekünk, hogy a forgalmunk nem az egytizedére, hanem az egyhuszadára esett vissza. Üres a belváros, senki nem jött be, a házhoz szállítást annyira nem kedvelték a vásárlóink. Emellé párosul, hogy lejárt a bérleti szerződésünk, a főbérlő pedig nem hajlandó kevesebb pénzért hosszabbítani"

A 3-4 milliós bérleti díj mellett a 16 milliós havi kiadásokat sem tudják már fedezni.

Az üzlet Tamás vezetése alatt családias hangulatban működött, az alkalmazottak szerettek ott dolgozni.

„Családias közeg voltunk, szerettük egymást, ezért sem engedjük el az alkalmazottaink kezét egyik pillanatról a másikra. Ebben a nehéz időszakban sem engedjük őket útnak úgy, hogy ne kapnának plusz egyhavi bért" - mondja a férfi.

Hozzátette, minden gépet, eszközt eltettek, bízik abban, hogy a jövőben esetleg újra kinyithat a fánkozó valahol.