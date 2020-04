Gera Marina mindent megtett azért, hogy sikerre vigye karakterét. A rendező, Szász Attila rettegett attól, hogy a brutális diétában, amit a szerep igényelt, össze fog omlani Marina szervezete. Szerencsére a színésznő jól viselte ezt az embertpróbáló feladatot és az egészségi állapota sem sínylette meg a komoly diétát.

„Éppen most kérdezte tőlem egy barátnőm a diétának a lényegét, amit én találtam ki. A vékonynál is vékonyabb voltam, hiszen az volt a lényeg, hogy ne nézzek ki egészségesnek. Ez a folyamat két hónapon keresztül tartott a forgatás előtt, majd ezután is három hónapon át kellett tartanom a súlyomat. Naponta ötször ettem, ki kellett mérni a szénhidrátmennyiséget, mindent pontosan be kellett tartanom. Zsaroltam saját magamat. 46 kilósra fogytam, de szigorú orvosi felügyelet mellett. Volt olyan nap, amikor nem ittam vizet, hogy még beesettebbnek tűnjön az arcom. Ezt a rendező is csak mostanában tudta meg, hiszen a feszített munkafolyamat közepette nem akartam ezzel stresszelni. Ez maximálisan az én felelősségem volt" – árulta el a holnap megjelenő HOT! magazinban a színésznő.

