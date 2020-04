Összedolgozik otthon Lola és kedvese, ugyanis az énekesnő mögött most nem áll profi stáb, ezért sok feladat Norbira hárul a videók készítésénél.

„Csupa új dolgot tanulok az online élettel kapcsolatban, hiszen eddig bármilyen felvételen volt egy stáb mellettem, most azonban én vagyok a magam szerkesztője, sminkese, stylistja, Norbi pedig az operatőr és a vágó" - mesélte Lola a Blikknek.

A munka mellett fontosnak tartják a testmozgást. Az énekesnő most talán többet is sportol, mint azelőtt.

„Vettünk egy csomó olyan eszközt, amellyel a lakásban is hatékony a sport, bevallom, amióta itthon vagyunk, én sokkal többet mozgok, mint előtte"