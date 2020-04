Stohl Luca Joshi Bharatnak mesélt arról, hogy az első pár nap otthon kifejezetten jó volt. Ám néhány hét után már kezdi úgy érezni, hogy elég volt.

Előtte pörgős életét élt, így most furcsa megszokni a nyugalmat. Párjával tartják a napirendet, így könnyebb elviselni a bezártságot. Ám számukra is új helyzet, hogy ennyire sokat vannak összezárva, de eddig minden rendben van.

Luca arról is beszélt, szerinte ilyenkor az ember szembenéz olyan dolgokkal, melyekkel eddig nem mert. Nagyon hiányzik neki a családja, hiszen a szülőket, nagyszülőket most nem látogatja.