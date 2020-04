A koronavírus-járvány miatt bevezetett megszorító intézkedések és kijárási korlátozások következtében rengetegen vesztették el munkahelyüket, sokak ugyan csak ideiglenesen, de ez is hatalmas problémát okoz. Az előadóművészeket is érinti, a Makám énekesnője, Magyar Bori maga alá is került, amikor rájött, nem lesznek fellépéseik, de nem sokáig szomorkodott.

"Amikor berobbant a koronavírus, és törölték a koncertjeinket, egy bő napig teljes letargiába estem. Hamar összekaptam magam, hiszen valamiből meg kell élni. Korábban már riksáztam bő fél évig Amszterdamban, ami egy háromkerekű szállítójármű. Innen jött az ötlet: miért ne pattanhatnék két kerékre és állhatnék be biciklis ételfutárnak? Így legalább keresek és még élvezem is. Nem dolgozom teljes műszakban, ami azért is jó, mert otthon a zenére is tudok koncentrálni, közös zenei videókat készítünk a kollégáimmal, és online koncerteket is csinálok" - mondta a Borsnak az énekesnő.