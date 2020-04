A vérplazmaszérumot a már fertőzött, de gyógyult betegek véréből állítják elő: a vérplazmájukból kivonják a vírus által termelt antitesteket, ezt pedig beadják a súlyos állapotban lévő betegeknek. Azoknak, akiknek a szervezete még nem termelt elegendőt ebből.

"Olyan önkéntes donorokat várunk, akik már átestek a fertőzésen. Az ő vérükben lévő magas ellenanyagszint ugyanis a fertőzötteknél nemcsak a gyulladást csökkenti, de semlegesíti a vírust" - mondta a Borsnak a kísérlet és az azzal foglalkozó OrthoSera Kft. egyik vezetője, dr. Lacza Zsombor. "Eddig harmincan jelentkeztek. Az első donoroktól már levettük a plazmát, a mai nappal pedig elkezdhetjük beadni az első szérumot" - tette hozzá. Azt is elérulta, hogy zajlik a vérplazma levétele.

"Erősen szabályozott a folyamat, amit a mi cégünk kordinál. Jellemzően mi magunk megyünk ki az önkéntes gyógyulthoz, előszűrést végzünk, ahol megnézzük az antitestmennyiséget és azt, hogy valóban meggyógyult-e. Ha jó eredménnyel jártunk, behívjuk a plazmavevő centrumba donációra. A plazma ezután átmegy a vérellátóhoz, ahol ismét további vizsgálatokat végeznek rajta, elkészítik a terméket, Pécsett pedig az antitestmérést. Ha ezután beadhatónak minősül a szer, a mintát eljuttatjuk a Semmelweis Egyetemhez" - mondta.