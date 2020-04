Rózsa György is hetekkel ezelőtt karanténa vonult a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt. Lányával is csak a megfelelő távolságból találkozik és bevásárolni is heti egyszer megy el.

Még saját kertjében is maszkot húz Rózsa György, aki meglátta a pozitív oldalát is karanténnak.

"Bár nagyon szomorú ez az egész helyzet, de meg kell látni benne a jót is, és akkor hamarabb túl tudunk lenni ezen. Egész életemben éjjel dolgoztam, írtam forgatókönyveket és vetélkedő kérdéseket, most pedig hajnalig nézem a televíziót. Csilla lányom rátelepítette a tévémre a filmes csatornákat, így most olyan filmeket és sorozatokat is meg tudok nézni, amire eddig nem volt időm. A kedvenceim a bűnügyi sorozatok és a klasszikus filmek" - mesélte a Borsnak az egykori tévés, aki az egészségügyi sétákat sem veti meg.

"A közelemben van a Hárs-hegy, a Farkas-hegy, és még a Normafához is elmegyek kocsival. Mindig olyan útvonalon indulok, ahol szinte a madár sem jár. Ilyenkor körülbelül másfél órát bolyongok az erdőben, ami olyan jó hatással van rám, hogy a vérnyomásom is csökkent, és három és fél kilótól is megszabadultam, aminek nagyon örülök. Persze hozzájárul ehhez az is, hogy a séta után a kertben napozgatok, újságot olvasok"