Voksán Virág sosem volt szégyellős típus, mindig is meg volt benne a képesség, hogy egyetlen fotóval térdre kényszerítse Magyarország összes pasiját. Ez akkor is így volt, amikor áldott állapotban volt: posztolt fürdőkádas fotót a pocakjáról, sőt fekete fehérneműs képet is.

Nemrég például egy durván lájkmágnes fotóval örvendeztette meg a követőket, ami fel is robbantotta a netet. Most pedig egy újabb olyan poszt került ki Virág Instagram oldalára, ami mellesleg eléggé rendben van. A fekete szépség így üdvözli a jó időt, a közelgő nyári hangulatot:

"Ez a csodálatos nyárias idő legalább kárpótol ebben a karantén időszakban."