Joshi Bharat és lánya magas lázzal, légúti panaszokkal küzdött a tél végén. Azt mondja, akkor influenzának hitte, de csodálkozott, hogy az eddig bevett gyógymódok ezúttal sorra csődöt mondanak. Nem ment le a láz, és tíz napig ki sem bírt kelni az ágyból. Utólag állt össze neki a kép: ez valószínűleg koronavírus volt. Azért szeretne egy tesztet elvégeztetni, hogy biztosan tudja, ő már átesett a betegségen.

„Nem merek mérget venni rá, hogy ez valóban a koronavírus volt, de bőven benne van a pakliban. Valami azt súgja nekem belülről, hogy mi átestünk rajta, és ez lenne a jobbik eset! Bár az is igaz, hogy egyes hírek szerint az ember később is visszafertőződhet. Ennek ellenére nem teszteltettem magam, de nem kizárt, hogy elvégeztetem, mert tényleg kíváncsi vagyok. És persze adna némi megnyugvást is, ha kimutatnák, hogy túl vagyok rajta. Kár lenne tagadni, hogy van bennem félelem, hiszen pár nap, és betöltöm a hatvanötöt, vagyis a veszélyeztetett korba lépek. Persze nyilván nem heteken vagy napokon múlik, hogy a szervezetem hogyan reagál, de azért mégiscsak egy lélektani határ" – mondta el a Ripostnak.