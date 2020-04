Fodor Zsóka pécsi otthonában vészeli át a járványt, nem jár boltba se postára, viszont néha „kiszökik" a Mecsekbe sétálni, mert attól tart felszaladnak rá a pluszkilók. Hálás, hogy még pont a járvány előtt volt egy munkája a Nicsak, ki vagyok? című műsorban. Bár amúgy is spórolós, így volt félretett pénze, most ezt éli fel.

„Édesanyám 100 éves koráig élt, édesapámnak 90 adatott meg. Idejekorán, ötvenévesen már gondoltam arra, hogy félretegyek, legyen mihez nyúlni, ha egyedül maradok öregségemre. A Barátok közttel jól kerestem, volt miből spórolni." – mesélte a Blikknek.

Azt is elárulta, mivel tölti a karantént: rengeteg filmezéssel és olvasással.

„Az ellenség, a vírus mindennél rosszabb, mert egy „fantom". Egy módon lehet kivédeni, ha itthon maradok. Megnézem azt a 150 filmet, amit az elmúlt hónapokban felvettem, elolvasom a sok könyvet, amit megvásároltam, de időm még nem volt rájuk. Egy ideig kitartanak, ám ha elhúzódik a száműzetés, nem tudom, mit kezdek az időmmel. Noha nincs családom, férjem, gyerekem, unokám, tökéletesen elvoltam eddig, de most a barátnőimmel is csak telefonon tudok beszélgetni. Most a bajban érzem, hogy mennyien szeretnek" Azért néha ő is sétál egyet, de nagyon óvatosan, hiszen ahogy mondja a hangjából él, erre vigyáznia kell.