Mint tudjuk, tüsszentéssel nagyon könnyen terjed a koronavírus, sokakban felmerült a kérdés, vajon mi a helyzet a szellentéssel. Most ezt is tisztázta egy ausztrál orvos.

Senki sem akarja elkapni a koronavírust, így érthető, hogy mindenki szeretne tisztán látni, hogyan is terjedhet a betegség. Ha tüsszentéssel és köhögéssel könnyen fertőzhet, akkor vajon a szellentéssel is? A bélgázzal együtt ugyanis mikrobák is távoznak a szervezetből, ahogy ezt egy kutatással be is bizonyították.

Egy ausztrál orvos, Norman Swan tisztázta a kínos kérdést. Elmondta, mivel a rajtunk lévő fehérnemű illetve nadrág gyakorlatilag maszkként funkcionál, így az ki tudja szűrni a koronavírust. – írta meg a Forbes. Tehát szerencsére minimális a valószínűsége annak, hogy így kapjuk el a betegséget.