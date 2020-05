Vujity Tvrtkót 21 évvel ezelőtt brutálisan megverték Szerbiában, most megtudta az egyik támadója nevét.

Vujity Tvrtko 21 évvel ezelőtt Szerbiában forgatott többek között olyan vajdasági magyarokról, akiknek rokonait elvitték az akkor dúló szerb-albán háborúba. A határon kirángatták őket az autóból, bevitték egy szobába, és akkor kezdődött a horror.

Ütöttek rúgtak, teljesen elveszítettem a kontrollt az események felett, eszméletemet vesztettem. Jött a kórház Szegeden, aztán Budapesten, jött az orvosok csodálatos harca és gondoskodása, amiért örökké hálás leszek Nekik!" - írta Facebook-oldalán Tvrtko, aki azért elevenítette fel most a szörnyű történetet, mert megtudta, ki volt az egyik támadója.

"21 év alatt megpróbáltam kideríteni, hogy akkor és ott, a teremben mi és miért történt, sajnos érdemi előrelépés nélkül. Egyetlen alkalommal, szerbiai előadásom idején egy benzinkutas azt mondta, hogy tudja, hogy kik tették, de ennél többet nem árult el. Ennyit tudtam és semmi többet.

Tegnap délutánig ez volt a helyzet. Aztán eljuttattak hozzám egy nevet. M.M. nevét, aki szerb neve ellenére magyarul ír, és aki különböző csoportokban több üzenetet is megfogalmazott:

Szó szerinti részletek (eredeti helyesírással):

Tvrtko meséld el a magyar nézőknek hogyan jártál Szerbiában. Hogyan énekelted összesz*rva magad a szerb népdalokat..."

Leírja hogyan vertek és rúgtak, hogyan lettem "átdobva a magyar határon".

"Kapott rendesen. Még agyrázkódása is volt. Leültettük a székre és az elején szerb népdalokat énekeltettünk vele miközben a katonák sz*rrá röhögték magukat rajta. Aztán kapott rúgásokat is kicsit összetört aztán ápolták Szegeden" - írta. "Eltelt 21 év, itt a lehetőség, hogy szembenézzen azzal, amit társaival tett. Nálam akkor sem volt fegyver, most sincs.

Ami nem öl meg, megerősít. M.M.! Tudom a nevét és már ismerem az arcát is. Várom jelentkezését!

Még egyszer mondom: ami nem öl meg az megerősít. Én pedig erős vagyok. Kész vagyok belenézni az ön szemébe!" - tette hozzá.