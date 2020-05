A tragédiának több előjele is volt, a színész fia ugyanis nem egyszer furcsán viselkedett, és bántotta szüleit, akik viszont azt mondták, csak játékról van szó

A családi ismerőse, aki a kihívta a rendőröket a gyilkosság után, mesélt az ATV-nek arról, hogy Sz. István előző este is abnormálisan viselkedett, az utcán randalírozott, még a rendőrökbe is belekötött.

De nem ez volt az első eset, arról is beszámolt, hogy korábban előfordult, hogy a férfi gumikalapáccsal ütötte édesapját, amire az anya azt mondta, csak játék.

„Két órán keresztül gumikalapáccsal ütötte a fejét, és azt mondta a Jolika néni, hogy játszanak. Hát ez nem játék előjele volt" - mondta.

A férfi szerint az asszony a gyilkosság előtt is ugyanezt állította.