Pest megye és Budapest kivételével újraindult az élet hétfőn az országban, kinyitottak az éttermek, cukrászdák teraszai, az állatkertek, és hamarosan a fürdők is üzemelnek. Az emberek pedig kihasználták, hogy vége a karanténnak.

A balatonfüredi Karolina kávézó tulajdonosa, Schindele Péter elmondta, 10 órakor már negyven-ötven vendégük volt, noha kevesebb asztalt helyeztek ki a teraszra, mint azelőtt, a biztonsági szabályok miatt.

„Az emberek vágynak a teraszra, arra, hogy kiszolgálják őket. Hál' istennek, visszatér az élet!"

Egy győri kebabozó üzemeltetője szerint sok múlik az időjáráson.

„Kipakoltunk a teraszra, hiszen az épületbe nem jöhetnek be a vendégek. Üzletileg katasztrófa volt ez az időszak, mégis pozitívan gondolkodom, bízom benne, hogy jobb időszak jön!" – mondta a Blikknek.

A Szegedi Vadaspark is újra fogad látogatókat, akadtak is bőven a nyitás napján. Veprik Róbert, az intézmény vezetője elmondta, ugyanabban az idősávban vannak nyitva, mint régen, nincs kor szerint meghatározva, illetve egyelőre létszámstop sincs.