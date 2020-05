Szilágyi István özvegye egyből visszatért abba a házba, ahol a fiuk végzett az apjával. Humenyánszky Jolán nem is akar elköltözni a közös otthonból és azt szeretné, ha a fia, Péter is otthon lehetne.

Szilágyi István színész május 3-án távozott az élők sorából, egy a fejére mért ütés vezetett a halálához. A híres színészt a gyanú szerint a fia támadta meg, miután az özvegy elmondása szerint önmagát is bántalmazta. Humenyánszky Jolán nem haragszik a fiára, azt szeretné, ha otthon lehetne. Ő is visszatért abba a lakásba, ahol a tragédia történt.

"Mondták, hogy mehetek máshova néhány napra vagy akár tovább is, hogy ne kelljen látnom ezt a szobát... De huszonkét évet éltünk itt, mindig ebben az ágyban aludtunk ketten a férjemmel, én most is itt akarok aludni, csak már egyedül. Itt történt az egész, itt feküdt a földön István" - mondta az özvegy a Blikknek.

"Nagyon sajnálom mindkettejüket... Nem haragszom Petire. Ő a fiam, szeretem, és jó lenne, ha minél előbb beszélhetnék vele és újra itthon lenne. Persze, nem tudom, ez mikor lenne lehetséges. Peti egyszerűen megbolondult. Már két nappal a baj előtt dühöngött, magában is kárt téve. Az ágyba vagy a falba verte a fejét. Vasárnap reggel is ez történt, az apja pedig – attól félve, hogy megint őt bántja majd dühében – rászólt, hogy viselkedjen, nyugodjon le. Peti ezután támadta meg" - számolt be a történtekről az özvegy.