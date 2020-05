Szilágyi István özvegyén sokan próbálnak segíteni, a rokonok is. Humenyánszky Jolán testvérével is felvette a kapcsolatot, aki azt mondta, elhiszi, hogy a fiú önvédelemből cselekedett.

Támogatja a család Humenyánszky Jolánt, Szilágyi István özvegyét. Rég nem látott unokájával is beszélt - akik sajnos nem tudnak eljönni a temetésre -, és a testvérével is. Sarolta elmondta a Blikknek, mit gondol az esetről, ő elhiszi, hogy a fiú önvédelemből cselekedett.

"Éreztem, hogy baj lesz. Haragszom Pistára... Korábban sokszor csúnyán bánt a fiával, talán azért is lett olyan az a gyerek, amilyen. Péternek nehéz gyerekkora volt... Még pici volt, amikor a szülei elváltak, az apja pedig magával vitte. Jolika hosszú ideig nem is látta, azért ragaszkodik most hozzá ennyire, nem akarja még egyszer elveszíteni" - mondta Sarolta. Elárulta, válásuk után újra összeházasodtak, azóta éltek ismét együtt. Én valahol elhiszem, hogy Péter önvédelemből tette, amit tett. Nagyon nem akart visszakerülni a börtönbe, ezért nem tett volna semmi olyat, amiért lecsukhatnák. Pedig nagy volt a baj, én már régen is mondtam, hogy adják el a házat és költözzenek külön Pétertől, de nem akartak, még a bírósági ügy után sem. Akkor felhívott Pista, és arra kért, hadd lakhasson nálam a fia, ha kiengedik házi őrizetbe, de nem mentem bele" - tette hozzá.