Az énekesnő elárulta, ő is komoly nehézségekkel küzd a járvány miatt. Családja és barátai tartják benne a lelket.

"Ugyanazok a problémáim, mint bármelyik, a munkáját elvesztő, egyedülálló édesanyának, ezért nem kesergek, de tény, hogy nincsen semmi bevételem, kiadás viszont akad bőven. A számlák jönnek, valamint az üzlet bérleti díja is ketyeg sajnos. Számíthatok a szüleimre most is. Édesanyám a korára való tekintettel nem dolgozhat, édesapám viszont igen. Mégsem várom el, hogy anyagilag segítsenek, éppen eleget tettek értem így is. Viszont a barátaim minden tekintetben támogatnak, tőlük kaptam fertőtlenítőt, maszkokat. A bajban derült ki, hogy vannak igazi barátok, akik féltenek és törődnek velem, segítenek, hogy talpon maradhassak. Nincsenek nagy igényeim, egyszerű dolgokat főzök. Ha nem lenne a létbizonytalanság, még jól is esne, hogy nem kell megállás nélkül dolgozni. Igyekszem mindennek a jó oldalát nézni, nem kell hajnali hatkor kelni, hogy beérjünk az iskolába" - mesélte a Blikknek Suzy, aki válásáról is nyilatkozott:

"Szerettem volna pontot tenni a házasságom végére, de annyi a napi gond, hogy a hivatalos „szabadság" kimondása ezekhez képest a legkevesebb. Nehezen, de lezártam a múltat, független lettem a kislányom apukájától, valójában már kialakítottam az új életemet, amiben jól is érezzük magunkat Zsuzsikával ketten."