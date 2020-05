Fénysebességgel terjedt a neten az Ikeában maszturbáló félmeztelen nőről készült videó, amit azóta letöröltek számtalan helyről. Az Ikea kénytelen volt szigorítani az előírásokon, és egy hivatalos közleményben is kifejezték mennyire elítélik a nő cselekedetét. A videót a The New York Post oldalán találtuk.