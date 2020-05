Tavaly novemberben jelentette be Vitray Tamás, hogy elválik feleségétől. A tévés legenda ezek után is tisztelettel beszélt egykori párjáról, sőt most úgy tűnik, a házat és az autót is otthagyta neki.

Egy szomszéd mesélt a Borsnak arról, a válás híre óta nem látta a közös házban Vitrayt, felesége pedig ugyanolyan elszigetelten él, mint azelőtt. Néha átmegy a szomszéd családhoz, de a lányát sem látták mostanában arrafelé.

A Tanár úr korábban elmondta, nem lesz hosszú a válóperük, mert mindenben sikerült megegyezniük. Azt is hozzátette, nincs benne se gyűlölet, sem pedig harag.