Szebeni István Facebook-oldalán osztotta meg véleményét a dorgokról és az alkoholról rajongóival. A műsorvezető kifejtette, neki is voltak az életében rossz időszakai, amikor a magánnyal is meg kellett küzdenie, de ezek a szerek sosem nyújtanak kiutat, sem boldogságot.

"Az ünnep Te Magad vagy!!

Rohadt drogok, pia! A férfi úgy akarta elcsábítani a nőt egy filmben, hogy le akarta itatni.Megkínálta, mire a nő:Köszönöm, soha nem iszom. A férfi elképedt. Hogyhogy? Mire a nő: KI VAGYOK BÉKÜLVE A VALÓSÁGGAL. Hatalmas, és mennyire igaz. Nem menekülni kell valami elől, hanem szembenézni vele! Sokkal könnyebb utána.

Én k**va sokat kínlódtam, konyhában aludtam évekig, esténként a tekergetős rádión vártam a kívánságműsort, hátha a kedvenc dalom jön. Mocskos nehéz volt, sokat voltam egyedül, vártam a csodát, ami nem jött, csak a szatyorban csörgő sörösüvegek, aminek a szagától ma is hányinger kerülget. Nem volt példakép, hát kerestem magamnak! Tedd Te is ezt, ha kamasz vagy!

Ne piában, drogban keresd az utat, zsákutca!!! Belepusztulsz, elértéktelenedsz, aztán kidobnak, mint egy zsák sz*rt. Légy különb! Te magad vagy az út, bárki, bármit mondjon is! Ötvenötször fognak leütni, beléd rúgni, de nem az a legény, aki üt, hanem aki állja!! Kemény az élet, igen.

És ünnepelni hullarészegen, szétdrogozva megéri? Egyszercsak azt veszed majd észre, hogy mindig kell! Nem menő, ciki!!! Sorolom: sportolók, hajóskapitányok, jogászok, miniszterek. Ismerem őket, soha nem élnek semmivel! Lehet így is!

Sikeres emberek, akik megcsinálták! Ne Te legyél egy a sok közül, hanem legyél az, aki reggelente kihúzza magát, és azt mondja, megcsináltam. A Jóisten, a Sorsod figyel, és megfogja a kezed. Tégy Magadért, és meg tudod csinálni! Nem kell drog, és pia hozzá, Te magad vagy a Bátorság, az Erő, a Kitartás! MINDENKI SZÁMÍT. TE IS." - írta.