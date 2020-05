Hétfőtől már Budapesten is feloldják a kijárási korlátozást, de a védelmi intézkedések egyes elemei megmaradnak.

Hétfőtől Budapesten hatályát veszti a kijárási korlátozás, de életben maradnak egyes védelmi óvintézkedések - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a vasárnapi online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor rendőr ezredes arra figyelmeztetett: egyes védelmi intézkedések betartása továbbra is nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy ne veszélyeztessük az eddigi eredményeket és megóvjuk saját, illetve honfitársaink életét, egészségét.

Így többek között kötelező maszkkal, sállal vagy kendővel eltakarni az arcot az üzletekben, illetve a tömegközlekedésben, továbbá a 65. életévüket betöltöttek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják az üzleteket, gyógyszertárakat, drogériákat - mondta az ezredes.

A piacokon a helyi polgármesterek ettől eltérő szabályokat is megállapíthatnak, de biztosítani kell, hogy az idősek ott is elkülönítve vásároljanak - tette hozzá.

Lakatos Tibor beszámolt arról is, hogy hétfőn nulla órától valamennyi üzlet, szolgáltató kinyithat és látogatható lesz. A vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben, teraszán tartózkodás és a fogyasztás megengedett lesz, de azok belső tereiben továbbra is csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, az üzemeltetőknek a teraszok után a közterület-használati díjat szeptember elsejéig nem kell megfizetniük.

Közölte azt is, hogy szintén kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és az állatkert. Az ezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy a védőtávolság betartásáról az üzletek üzemeltetőinek kell gondoskodniuk - írja az MTI.

Lakatos Tibor tájékoztatása szerint hétfőtől engedélyezik a polgári házasságkötés és temetés megtartását a másfél méteres védőtávolság betartásával, június 15-e után pedig a szertartások utáni családi rendezvények is megtarthatóak amennyiben a résztvevők száma nem haladja meg a kétszáz főt.

A fővárosi felsőoktatási intézményekre vonatkozó korlátozások is megszűnnek hétfőtől, a hallgatók megjelenéséről, a rektorok döntenek, a diákoknak azonban továbbra is tilos a kollégiumok látogatása - ismertette. Lakatos Tibor szólt arról is, hogy jelenleg minden határátkelőhelyen akadálytalanul halad a kilépő- és belépőforgalom.

Hozzátette: szombaton 990 hatósági házi karantént rendeltek el, az érvényben lévő karanténok száma 10 470, a szabályok betartását csaknem 473 ezer alkalommal ellenőrizték. Elmondta, hogy már 745-en regisztráltak a hatósági házi karantént elektronikusan ellenőrző rendszerbe, az aktív felhasználók száma 546, mivel időközben több embernek lejárt a karanténja.

Az alkalmazás egészségügyi kérdőívét 92-en töltötték ki, 4542 távellenőrzést hajtottak végre a programom keresztül és 81 rendőri intézkedésre volt szükség - sorolta. Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, "úgy tűnik", hogy Ausztria negatív koronavírus-teszthez fogja kötni a külföldi állampolgárok beutazását.

Szavai szerint azon dolgoznak, hogy az országokkal egyeztetve a viszonosság elve alapján további könnyítéseket vezessenek be a határátlépésben. Szintén kérdésre közölte: az operatív törzs a hétfőtől hatályos enyhítések után is folyamatosan figyelemmel kíséri az járványhelyzetet területi szintre is lebontva. A járványhelyzet romlása esetén újra életbe léptethetnek védekezéshez szükséges intézkedéseket - mondta.