Újabb koronavírus-fertőzőtteket diagnosztizáltak, így hazákban 3598 főre nőtt a betegek száma, 3 újabb krónikus idős beteg hunyt el. Ezzel 470 főre emelkedett az elhuyntak száma. 1454-en gyógyultan távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek közül 539 fő szorul kórházi ápolásra, 29-en vannak lélegeztető gépen.

"A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak" -áll a koronavírus.gov.hu mai közleményében.