Párja éttermében dolgozik Tóth Vera, amíg nem léphet fel. Itt is zajlik az élet, most például kisebb robbanás rázta meg őket. A konyhában ugyanis szétrepedt a bodzaszörppel teli műanyag tároló, aminek hatalmas hangja volt – írta a Ripost. A folyadék szanaszét fröcskölt, amit párja takarított fel, ezt a jelenetet pedig Vera meg is örökítette, és kirakta Instagram oldalára.