Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 5 810 331, a halálos áldozatoké 360 332, a gyógyultaké pedig 2 416 528 volt. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztelés, és a számontartás kritériumai is különböznek. A fertőzés 188 országban van jelen.

A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek továbbra is az Egyesült Államokban van, ahol 1 747 087 a fertőzöttek száma, meghaltak 102 836-an, felgyógyultak 406 466-an.

Brazíliában továbbra is ütemesen nő a fertőzöttek száma: szombaton 465 166-ra emelkedett. A kórban 27 878-an haltak meg, 189 476-an pedig felgyógyultak.

Oroszországban 387 623-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 4374, a gyógyultaké pedig 159 257.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 272 607 volt, 38 243-an haltak bele a betegségbe, 1172-en gyógyultak ki belőle.

Spanyolországban 238 564 fertőzöttet, 27 121 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

Olaszországban a fertőzöttek száma 232 248, a halálos áldozatoké 33 229, és 152 844-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Franciaországban 186 923 fertőzöttről, 28 717 halálos áldozatról és 67 921 gyógyultról tudni.

Németországban 182 922 a fertőzöttek száma, 8504 a halottaké, és 164 245-en meggyógyultak.

Indiában 173 491 fertőzöttet, 4980 halálos áldozatot és 82 627 gyógyultat jegyeztek fel.

Törökországban 162 120 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4489, a gyógyultaké pedig 125 963.

Iránban 146 668 fertőzöttről, 7677 halálesetről és 114 931 gyógyultról tudni.

Peruban 141 779 fertőzöttet, 4099 halálos áldozatot és 62 791 gyógyultat regisztráltak.

Kanadában 90 909 fertőzöttet, 7063 halálos áldozatot és 47 905 gyógyultat tartottak számon.

Chilében 90 638 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 944, a gyógyultaké pedig 38 598.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 123 esetet tartottak nyilván szombat reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 382 felépültet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.