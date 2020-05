Az a hír járja, hogy Faith Evans eléggé agresszív: a pasijának is nekiment.

Faith Evans akkor írta be a nevét a zenetörténelembe, mikor Puff Daddy-vel megalkották közös számukat, az I'll be Missing You című slágert, amely hiába múlt el 22 éves, még mindig nem tud kimenni a divatból.

Most azonban a híres énekesnő nem éppen ilyen vidám hírek kapcsán került az újságok címlapjára - állítják ugyanis, hogy hajlamos a családon belüli erőszakra. A TMZ értesülése szerint a szomszédok hívták ki a rendőrséget, akik le is tartóztatták az énekesnőt Los Angelesben, miután számtalan ütés,- és karmolásnyomot találtak a férje, Stevie J arcán.

Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdték el azt híresztelni róluk, hogy megromlott a házasságuk. Azóta próbálják lemosni magukról ezt a bélyeget, de a most történt események alapján talán tényleg igaz, hogy valami nincs rendben közöttük.