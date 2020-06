Aleine Jordan, az Oregon állambeli anya bevallotta a bíróságon, hogy agyonlőtte súlyosan fogyatékos kisfiát. A hétéves Mason súlyos szívbetegséggel küzdött, melynek következtében többször is agyvérzést kapott, majd kómába esett. Az ébredést követően agyi bénulásban és vízfejűségben szenvedett, amelyek miatt kerekesszékbe kényszerült. A tragédia akkor történt, amikor a nagymama elment dolgozni, s mire hazaért, a kisfiút holtan találta, a lányát pedig eszméletlenül. Mint később kiderült, Aleine homlokon lőtte a kisfiát, majd megpróbált magával is végezni, több száz pirulával próbált meg véget vetni az életének, sikertelenül - írja a The Washington Times.Az ítélet szerint húsz év vár rá egy állami kórházban, tíz év pedig egy börtönben.