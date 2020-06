Nagy bajba került a szlovén futballbíró, Slavko Vincic ugyanis egy razzia során őt is letartóztatták Bosznia-Hercegovinában. A bulin fegyvereket és drogokat is találtak, valamint voltak prostituáltak is. A férfit azóta kiengedték ő pedig leszögezte, egy üzleti találkozón vett részt Bosznia-Hercegovinában, csak rosszkor volt rossz helyen, és egyetlen embert sem ismer a letartóztatottakból - írja a The Sun.