A YouTube-csatornáján jelentette be az influenszer pár, hogy nehéz döntést kellett hozniuk: visszaadják hároméves örökbefogadott fiúkat. Huxley ugyanis, mint kiderült, autista, a család pedig négy saját gyermeke mellett nem tudta megadni neki a szükséges gondoskodást és figyelmet.

A kínai származású kisfiút most a rendőrség keresi. Az ohiói seriffhivatal szóvivője nem árulhatott el részleteket, de elmondta, több szálon is nyomoznak, hogy kiderítsék a gyerek tartózkodási helyét – írta a Sun.

A pár a sok támadásra reagálva hozzátette, nem azért mondtak le róla, mert autista, hanem mert több ijesztő dolog is történt, és féltették saját gyerekeiket. Azóta egyébként leszedték az összes tartalmat a közösségi oldalaikról, amelyben a kisfiú szerepel.

Sok időt töltöttek együtt közösen Huxley új szüleivel, és száz százalékig biztosak benne, hogy a kisfiú a másik párt választotta, velük akart élni, mert érezte, neki is így a legjobb.

Az influenszer házaspártól egyébként az eset óta több üzleti partnerük is elfordult. Kate Hudson Fabletics nevű cége, a Matt vagy a gyerek élelmiszereket gyártó Danimals is szerződést bontott velük.