Doug Sproule épp a családi vállalkozásuk telephelyén akart leparkolni egy hatalmas kamionnal, ám azt nem vette észre, hogy 5 éves gyermeke a jármű mögött áll. A kis Harry a baleset következtében két pótkocsi közé szorult, és noha hamar mentőt hívtak hozzá, a kórházban sajnos életét vesztette.

A május 22-én történt tragédiát követően két héttel temették el Harryt, akinek három idősebb testvére is gyászol. Nem beszélve az édesapáról, akit egyértelműen mardos a bűntudat és a fájdalom. Doug egy olyan levéllel búcsúztatt az elhunyt gyermeket, melynek minden sora szívszaggató és szomorú.

Az apa azt írta, ezentúl minden kamion fényszórójából az ő arcocskája fog visszatekinteni rá, örökké vele lesz. Illetve, hogy tudja, hamarosan találkoznak a mennyben, hiszen Harry biztosan ott van. Mint kiderült, a család minden tagja nagyon jó kapcsolatban volt a kisfiúval, akinek halála mindenkit megrendített. Sproule azt is leírta: eszméletlenül fog hiányozni neki is, és a feleségének is - írja a News.com.au