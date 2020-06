Fenyő Iván után most Szabó Kimmel Tamás jelentette be, hogy távozik a Mintaapák című sorozatból.

Előbb Fenyő Iván jelentette be, hogy nem lesz tovább látható a Mintaapák című sorozatban, most pedig újabb színészről derült ki, hogy a sorozat nélküle folytatódik. Szabó Kimmel Tamás Facebook-oldalán jelentette be, hogy nem szerepel ezentúl a Mintaapákban.

"Szeretném megosztani veletek, hogy a Mintaapák c. sorozat folytatásában, már nem fogtok találkozni velem. Ez ügyben, jelenleg, további mondanivalóm nincs. Filmes és egyéb munkáimról, tájékoztatlak majd benneteket, ha itt lesz az ideje! Márpedig lassan itt lesz az ideje... Minden rendben! További szép napot!" - írta.