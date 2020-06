Gelencsér Timi tegnap a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, ahol az Exatlonos élményeiről beszélt, illetve azt is bevallotta, mi az, amit nehezen viselt Palik László mellett. Eközben pedig egy mindenmentes madártejet készített, vegán alapanyagokból, amit a műsorban meg is kóstoltak. Ám a madártejbe végül tojás is került, így ez már nem nevezhető vegánnak. Ez a tévedés váltotta ki a kommentszekcióban a vérengzést:

"A mindenmentes fogalmába nem fér bele a tojás! Pláne nem az a kifejezés, hogy vegán!

"Azzal nincsen baj, hogy segíteni akartál egy diétás recepttel, csak talán nem kéne baromságokat beszélni" - írják az Instagram posztja alatt.