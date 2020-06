Nagy Krisztián kétszer is bekerült az X-Faktorba, azonban mentális problémái miatt otthagyta a versenyt. Helyzetük most rosszabbra fordult, ezért úgy érzi, az énekesi karrier segíthetne abban, hogy ki tudjon törni a szegénységből.

Kétszer is bekerült az élő show-ba Nagy Krisztián, ám mindkétszer feladta a versenyt. A fiúnak mentális problémái voltak, nem bírta a műsorral járó terhelést. Azóta a magánélete rendeződött, támogató lányt talált maga mellé, a családja helyzete azonban rosszabbra fordult. Édesapjánál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, ő pedig sérvet kapott, ezért ott kellett hagynia gyári munkáját.

"Nem szeretem mondani, mert nagyon fájdalmas, de igen, van, hogy sírva alszom el, mert bánt, hogy ennyire szegények vagyunk. Próbáltam menedzsert szerezni, fellépéseket szervezni, de az X-Faktor nélkül ez nem megy. Ezért is döntöttem el, hogy idén is jelentkezem, ráadásul az orvosom is támogat. Anyukám nem örül, mert félt, hogy megint rossz vége lesz, és a pszichiátrián kötök ki, mint két éve" - mondta Krisztián a Blikknek.