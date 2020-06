F. Melindának üzletszerűen elkövetett csalás és zsarolás mellett, a hatóság félrevezetése miatt is felelnie kell, ám nem ezek miatt van most előzetes letartóztatásban. Más bűncselekmények is a számláján vannak, többek közt rablás.

Ez a csaló nekem Amandaként mutatkozott be a Facebookon. Megjósolta, hogy meghal a sógornőm, és igaza lett, fél év múlva eltemettük őt. De ma is rejtély, hogy vett rá, hogy a kis falumból 450 kilométert utazzak hozzá. Lelkemre kötötte, tegyem egy bőröndbe az értékeimet és vigyem el neki a szekszárdi buszpályaudvarra. Még 200 ezer forint hitelt is felvetetett velem, aminek a mai napig fizetem a részleteit és a kamatait - mesélte a Blikknek Papné Judit, akinek férjét F. Melinda meg is zsarolta. A magát ördögűzőnek, jósnőnek és halottlátónak kiadó gátlástalan nő Józsefet megfenyegette, ha nem utalja át neki az összes pénzét - 394 ezer forintot -, baja fog esni a feleségének. A csaló ugyanakkor egy nyugdíjashoz is bement, akitől 200 ezret rabolt el.