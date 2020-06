Véget érnek a már jól megszokott délelőtti operatív törzs sajtójájékoztatók. A veszélyhelyzet megszűnésével ilyen értelemben is lazulnak a szabályok, ám ez nem jelenti azt, hogy a háttérben ne dolgoznának tovább. Gál Kristóf elárulta, továbbra folytatják a közös munkát.

Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár szívhez szóló bejegyzéssel búcsúzott.

Lakatos Tibor rendőr ezredestől megtudtuk, hogy az operatív törzs 113 napja működik, ez idő alatt pedig 187 654 hívás érkezett be a központi telefonszámra és 64 674 emailt kaptak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel 4078-ra nőtt a beazonosított betegek száma hazánkban. Továbbá tájékoztatott minket arról, hogy újabb két idős, krónikus beteg vesztette életét. Így 567-re nőtt az elhunytak száma. Az aktív esetek száma 964, és jelenleg 210 beteget ápolnak kórházban.

Végül Gál Kristóf megköszönte a mémgyárosok tevékenységét is, ugyanis szerinte a mémjeik nagyban hozzájárult az operatív törzs sikeres munkájához. Továbbá megemlítette a fodrászokat és a sminkeseket is, ám stylistokról nem esett szó, ugyanis a rendőrök a saját egyenruhájukat viselték, ahogy Müller Cecília is a saját ruhatárából öltözködött.