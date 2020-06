Közel húsz, stúdióban és műteremben eltöltött év után Ördög Nóra és Nánási Pál nemrég belevágott egy egészen új és számára eddig ismeretlen projektbe. Vásároltak egy kisboltot a Balatonnál, amit saját kezükkel újítottak fel, mára pedig nagy sikerrel üzemeltetik – ahogy azt a holnap megjelenő HOT! magazinban is elmesélik.

„Bár a kávéfőzés és a kasszázás eleinte nem ment tökéletesen, egyre jobban belejövünk. Kiváló segítségeink vannak, Pali stábjának tagjai is beálltak a pultba, így tudtunk nekik munkát adni a járvány idején, és minket is bizalmi emberek vettek körül. Azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlatban derül ki minden, folyamatosan tanulunk. Nekünk szerencsés volt a karanténidőszak, mesteremberek helyett magunk újítottuk fel az épületet: festettünk, tapétáztunk, és csinosítottuk az üzlethelyiséget. Remekül összekovácsolt bennünket a fizikai munka, minden pillanatát élveztük. Szívvel-lélekkel csináltuk végig az előkészületeket, most pedig szinte úszunk a boldogságban" – árulta el Nóra, aki többek között azt sem titkolja, hogy miért éppen ezt az üzletet választották, ahogy arról is őszintén mesél, hogy vajon fel kell-e adni a szakmájukat!