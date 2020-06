A magyar vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya mindig is szoros kapcsolatban volt Benedek Tiborral, és a családjával is. Kemény Dénes most viszont úgy érzi, egyelőre nem keresi el Epres Pannit.

Kemény Dénes fiatalkora óta ismerte Benedek Tibort, és egészen a vízilabdás halálig jóban voltak. Azonnal megtudta, amikor barátjánál a betegséget diagnosztizáltak, és a halálhíréről is egyből értesült.

Igyekezett segíteni neki a kezelésekben, folyamatosan beszélt orvosaival is.

„Miután mind a ketten tudtuk, hogy mi a helyzet, az elmúlt 1,5 évben egyre fogyatkoztak a személyes találkozásaink, az embernek nem a szíve csücske az ilyen helyzet, mert nehéz az aggódást leplezni, ami biztosan árt. Persze telefonon többször beszéltünk, de már csak a gyógykezelési lehetőségekről, mivel engem többen megkerestek külföldről is jó szándékú javaslatokkal. Mindent megtettünk, de ezt a meccset nem nyertük meg" – mesélte a Kiskegyednek.

Kemény Dénes azt mondja, ő is, mint sokan mások, az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy Benedek ezt a küzdelmet is megnyeri. Sajnos nem így lett.

„Hajnalban SMS-ben értesített az orvosa, hogy szervezete feladta a harcot. Mikor az intenzívre került és nagyon negatívnak tűnt az orvosi vélemény, tudtuk, hogy ez elkerülhetetlen, de akkor sem lehetett arra felkészülni, hogy ő nincs többé. Én és az egykori csapattársai is az utolsó pillanatig reméltük, hogy majd ezt is megoldja, mint eddig mindent az életében. Június 14-én volt a születésnapom, és mivel idén már nem tudott SMS-ben sem felköszönteni, akkor éreztem, hogy itt már nagyon nagy a baj"

Arról is beszélt, jóban voltak ez egész családdal, felesége és Epres Panni is közel álltak egymáshoz. Ám egyelőre nem szeretné keresni az özvegyet.

„Feleségem és én is jó viszonyban voltunk Epres Pannival, a gyerekek is szívesen találkoztak, de Tibi betegségének a kialakulása óta én nem zavartam őt. Most is azt gondolom, hogy ha Panninak szüksége lesz bármire, akkor ő megtalál, nagyon szívesen segítek, de én ezt most nem kezdeményezhetem, mert az nem lenne helyes."