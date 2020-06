Ugyan a veszélyhelyzet véget ért, bizonyos szabályok az emberek védelme miatt életben maradtak, ilyen a maszk viselésének kötelezettsége a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban. Ahogy a járvány elején, úgy most sem kizárólag maszkkal, hanem sállal, vagy más szájat és orrot eltakaró eszközzel is be lehet menni a boltokba, és fel lehet szállni a tömegközlekedési eszközökre. Emiatt a szabály miatt került atrocitásba egy 56 éves budapesti nő, B. Ibolya egy budai kisbolt biztonsági őrével. A maszk hiánya miatt kitessékelték a boltból a nőt, és állítólag úgy meglökte az őr, hogy eltört a csuklója – írja a Ripost.

"Péntek reggel beugrottam a kisboltba, ahová mindig járok, elvettem egy kosarat és már mentem is volna a reggelimért, de a biztonsági őr feltartóztatott. Közölte, hogy kötelező felvenni a maszkot, csak azután maradhatok az üzletben. Elnézést kértem és elmondtam, hogy otthon felejtettem a maszkom, de felajánlottam, hogy eltakarom az arcomat és sietek ki az üzletből, ahol amúgy sincs még senki" - mondta a nő, aki ezután bement a sorok közé, de az őr követte őt és felszólította, távozzon az üzletből. "Erre már én is felkaptam a vizet, mondtam, hogy ne beszéljen így velem. Erre kiabálni kezdett, mire ledobtam a kosarat és kimentem. Ahogy kiléptem mellette, két kézzel lökött rajtam egyet. A kezemre estem, ami borzasztóan fájt. Feltápászkodtam és sírva mentem a szemközti villamosmegállóba, ott javasolták, hogy hívjak mentőt és rendőrt" - tette hozzá Ibolya. A nő a mentőket és a rendőröket is kihítva, kiderült, hogy eltört a csuklója, ami miatt nem tud dolgozni. A lap értesülései szerint a kórház hivatalból megtette a feljenetést. "Az igaz, hogy nem volt rajtam maszk, de eltakartam a számat és kimentem az üzletből, miért kellett bántani? Egyszerűen nem tudom ezt feldolgozni..." - mondta a nő.