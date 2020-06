A város éppen makákóiról híres, a nagyjából kétezres majompopuláció miatt turisták tömegei érkeznek a településre a világ minden tájáról, etetik az állatokat, szelfiznek velük.

Most azonban, hogy a koronavírus-világjárvány miatt az ország április 4-én lezárta határait, elmaradtak a látogatók, a majmok pedig nehezen alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez: éheznek, ezért egyre erőszakosabban szereznek élelmet a helybeliektől.

"Teljesen hozzászoktak ahhoz, hogy a turisták etetik őket, a városban most nincs lehetőség, hogy gondoskodjanak magukról. Erőszakosak lettek, a túlélésért küzdenek, amikor élelmet rabolnak az emberektől. Megszállják az épületeket, menekülésre késztetik a lakosokat" - magyarázta Szupakarn Kevcsot hatósági állatorvos. Szemben vadon élő társaikkal, a városi majmoknak nem kell élelmet keresniük, így több idejük marad a szaporodásra - tette hozzá.

A populáció növekedésének megfékezésére a hatóság a héten tágas ketreceket helyezett ki a város körül, ahová ínycsiklandó gyümölcsökkel csalogatják be a makákókat. Azt remélik, nagyjából 300 állatot tudnak csapdába ejteni.

A ketrecekből a műtőasztalra kerülnek, ahol egyedi azonosítót tetoválnak rájuk, a hímeknél vazektómiát végeznek, a nőstényeknél pedig elkötik a petevezetéket. Az alvó majmok egy éjszakát kapnak a felépülésre, majd visszaviszik őket a közösségeikbe. A következő két hónapban ötszáz majom sterilizálását tervezik, ami nem veszélyezteti a populációt, csak lelassítja a városba szokott csoportok növekedését - írja az MTI.