Benedek Tibor nemcsak a sportban elért sikerei miatt volt sokak számára példakép, hanem embersége és figyelmessége miatt is. A népszerű kommentátor, Hajdú B. István idézett fel egy történetet arról, milyen kedves volt vele Bendek Tibor, amikor szívroham miatt kórházba került.

"Amikor 2014-ben volt egy infarktusom, sokan kívántak jobbulást. Három nappal később, amikor már kicsit jobban voltam, Tibortól is érkezett egy sms, pedig nem voltunk napi szinten kapcsolatban, nem mondhatom, hogy közeli barátok lettünk volna, igazából nem is tudtam, honnan volt meg neki a telefonszámom. Azt írta: »Kedves Pisti! Nagyon örülök, hogy jobban vagy, még nagyon sok olimpiát kívánok neked, de a fizikai részét inkább már hagyjuk a fiatalokra! Szeretettel, Benedek Tibor«" - osztotta meg a történetet a Blikkel Hajdú B. István. A kommentátor nagyobbik fia az UVSE utánpótlásában vízilabdázik, így onnan is ismerte a család Benedek Tibort. Végtelenül fanatikus és alázatos ember volt, aki mindig tűzben tudta tartani saját magát és a csapattársait is. Nagyon tudatosan készült mindig, napról napra próbált fejlődni. Önmagában is óriási tragédia, hogy ilyen fiatalon elvesztettük őt, a magyar vízilabdázás számára is elképesztő veszteség, hiszen edzőként biztosan benne lett volna további húsz év, akár az utánpótlás trénereként, akár felnőtt szinten, ahogy azt szövetségi kapitányként megmutatta" - tette hozzá Hajdú B.