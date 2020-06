Kelly Fairhurst nagyon ritka orvosi esetnek számít, ugyanis két méhe van, és mindkettőben egy-egy magzat fejlődik. A kétgyermekes édesanya egy ultrahang felvétel után szembesült a hírrel, ami először nagyon ledöbbentette. Később aztán azt nyilatkozta, nagyon hálás az ikerterhességének, és egyáltalán nem zavarja, hogy két külön méhben fejlődnek a kicsik.

Ám a várandóssága így még fokozottabb orvosi felügyeletet igényel, azért is, mert első két gyermekét jóval korábban hozta világra, mint várták. A szakemberek azt is elárulták, hogy 1 az 50 millióhoz az esélye annak, ami vele történik - írta meg a The Sun.