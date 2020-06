Vajna Timi úgy tűnik most nagyon elégedett magával. Legalábbis a legfrissebb, szexizős posztjai alapján erre tudunk következtetni.

Ahogy azt korábban megírtuk, Vajna Timi nemrég diétázni kezdett, ugyanis egyáltalán nem volt megelégedve az alakjával. A szexi híresség nem szokott minket beengedni a kulisszák mögé, legalábbis ha a külsejéről van szó. Legutóbb azonban kivételt tett, és óriási dologra szánta el magát: megmutatta, hogy nézett ki, mielőtt belekezdett a diétázásba.

Most pedig megtekinthetjük a végeredményt, amihez nem is kell túl sok mindent hozzáfűzni. Timi videóban rázza magát TikTokon, így üzenve a világnak, hogy a fogyás bizony sikeres volt, és most ismét elégedett magával.