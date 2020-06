A történtekről az egyesülete számolt be közleményben, melyben kitér arra is, hogy a védő olyan sérüléseket szenvedett, amelyek kórházi ellátást igényeltek. "A klub most arra törekszik, hogy támogatást nyújtson Andrénak és a családjának" - áll a tájékoztatásban.

Brit sajtóértesülések szerint a 27 éves futballista a rokonait látogatta meg Liverpool Toxteth negyedében, amikor a támadás történt.

Wisdom a Liverpool akadémiájáról került ki, és az első csapatban is játszott tizennégy alkalommal. Jelenlegi klubjához 2017-ben szerződött, miután kölcsönben is szerepelt ott, valamint a West Bromwich Albionnál, a Norwich Citynél és Red Bull Salzburgnál. A Derby County a nyolcadik helyen áll a Championshipben - írja az MTI.