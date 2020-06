Körülbelül 3,5 millió forintnyi dollárt utasított vissza egy legyintéssel Lagzi Lajcsi. Egy 80 fős magyar társaság hívta Mexikóba fellépni, amiért több mint 10 ezer dollárt ajánlottak a zenésznek, de Lajcsi nem akar utazni.

"Több mint tízezer dollárt ajánlottak fel, de egy percet sem gondolkodtam, azonnal visszautasítottam a felkérést. Nem a napi betevőre kell a pénz. Harmincöt éve járom a világot, évente negyven-ötvenezer kilométert utazom, s közel száz helyen lépek fel. A koronavírus-járvány alatt harminc fellépésem maradt el, de őszintén szólva egyáltalán nem bánom: boldogan mondtam le a milliókról azért, hogy a családommal lehessek" - mondta a Borsnak Lajcsi.