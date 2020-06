Korábban már megjárta a házátalakítással Vámos Erika, azóta is pereskedik a pénzéért. Ezúttal azonban értő kezekre bízta a munkálatokat: szerelme segít neki mindenben.

„A mostani házam is az erdő mellett van, nem is tudom elképzelni, hogy ne az erdő mellett lakjak. Igazából az egyik barátomnak segítettem telket nézni, eszem ágában sem volt új házat építeni, de mikor megláttuk ezt, beleszerettem és végül én vettem meg. Az elmúlt években bebizonyítottam, hogy milyen „jól" tudok házat felújítani. Három és félmillió forintomért máig pereskedek. Én sok mindenhez értek, de ehhez nem, Lacinál jobb kezekben van az építkezés. A brigád is teljesen lecserélődött. Gyakorlatilag Lacinak köszönhetem az új csapatot, melynek tagjai sok problémát oldottak meg" - mesélte a műsorvezető a Ripostnak, valamint azt is elárulta, milyen otthont álmodtak meg maguknak.

„A két szintes ház téglából épül, de a legtöbb falfelület üvegből lesz a kilátás miatt. Szeretnénk, ha a közös terek, a nappali és az étkező tágas lenne. Az volt az alap koncepció, hogy legalább tizenkét ember kényelmesen elférjen. Okosház lesz és környezettudatos, fenntartható. Szeretnénk kandallót is, és hogy a modern elemek, a klasszikus, nagypolgári elegancia, valamint az ázsiai hangulat elegánsan tudjanak keveredni egymással. Elég határozott elképzeléseink vannak, de szerencsére van egy zseniális belsőépítész, aki kordában tartja az ötleteinket és mindenben segít nekünk"