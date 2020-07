Som-Balogh Edina gyakran fest, alkotásait pedig rendre megmutatja követőinek. A legutóbb közzétett festménye azonban kissé eltér attól, amit megszokhattak tőle, mivel kicsit misztikussá sikerült: három arcot ábrázol.

"Valóban eltér a többitől, de mindig minden változik. Bennem is. Végül is ez is én vagyok, csak egy másik arcom. Nagyon szerettem festeni ezt a képet, izgalmas kaland volt. Nem mindegyik festményemet szeretem, de ezt nagyon. Mindig is arcokat akartam festeni, de rábíztam magam arra, ami jön belőlem, nem tervezgettem. Miről szól ez a kép? Az anyaságról. A nő, az erő, aki oltalmazza a gyermekeit, aki biztos pont, aki elől megy. A nagy haja betakarja a képet, ő a központi szereplő. Azt akartam megfogni, amit én érzek anyaként, amit általában a nők, amikor azzá válnak. Semmi más nincs benne" - mondta a Borsnak Edina a festményről. Hozzátette, habár hasonlít rá a központi figura, ez nem szándékos. Nem terveztem, hogy magamat festem, de igaz, felhasználtam hozzá egy régi fotómat. A haja azért barna, mert nem engem ábrázol, ugyanakkor nem bánom, hogy belekerült valami belőlem. Felhasználtam hozzá anyukám egy régi fényképét, és a kislányomét, Liliét is. Mindegyik arc meseszerű, szándékosan nem realista. A lelkemet tettem bele a megformálásukba" - árulta el a Borsnak.