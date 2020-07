Megdöbbentő kép terjeng a neten: állítják, hogy egy helikopter rajzára bukkantak egy több ezer éves hieroglifán.

I. Széthi ünnepi temploma Abüdoszban került megépítésre, ami rengeteg ősi hieroglifát őriz. Állítják, itt találták azt a több ezer éves rajzot is, amely pontosan úgy néz ki, mint egy helikopter. A rajzot nézegetve más tájidegen alakzatot is felfedeztek: űrhajóhoz és tengeralattjáróhoz hasonló rajzokta is rábukkantak.

A szakértők hosszas gondolkodás után megállapították, hogy ez csak az időről-időre történő restaurálások eredménye. Hiszen minden alkalommal megújították a mintákat, mikor új király lépett a trónra. Valószínű, hogy a sok kis apró módosításból születtek az űrhajóhoz és helikopterhez hasonló minták - írja a altasobscura.com