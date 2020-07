Tovább gyűrűzik a botrány, melyet Molnár Anikó Gesztesi Károly sírhelyéről kiposztolt fotója indított el. Anikó megosztotta követőivel, hogy mennyire elhanyagolt a színész nyughelye, valamint azt is elárulta, hogy barátnőjével közösen tették azt rendbe. A család kiakadt, ugyanis állításuk szerint másfél héttel korábban tették rendben a sírt és bocsánatkérést várnak. A volt feleség még a rendőrséget is a helyszínre hívta, amiért jogtalanul nyúltak Gesztesi sírjához.

"Dehogy kérek bocsánatot, szálljon le rólam mindenki! Az nem sírrongálás, hogy muskátlit, vázát viszek az általam kedvelt színész sírjára, kidobom a szemétbe a két PET-palackot és mécsest gyújtok az emlékére. Hallottam, hogy kint volt a rendőrség helyszínelni, engem még senki nem hallgatott meg. A barátnőm készített fotót, amit megosztott az oldalán, és engem is megjelölt. Egyetlen szót sem írtam hozzá, mégis az én kezemet akarják eltörni miatta..." - mondta Anikó felháborodva.

"Másfél hete voltunk a temetőben, akkor friss virágot is vittünk. Nem igaz, hogy elhanyagoltuk a sírt, aki ilyet állít, az hazudik. Semmilyen ismeretség, baráti kapcsolat nem jogosít fel senkit arra, hogy az engedélyünk nélkül a sírt átrendezze" - mondta el a Blikknek az egyik családtag.

Örülünk, ha valaki jó szándékkal meglátogatja apa sírját és virágot visz oda, mécsest gyújt. De utána ne állítson be bennünket rossznak! Senkinek nincs joga ilyen véleményt formálni rólunk. Apa túl fiatalon ment el, máig nem hevertük ki a halálát, és most is nagy szükségünk lenne rá mindannyiunknak. Nem akarunk senkivel harcolni, apa sem akarná ezt, de nagyon rosszulesik nekünk a rágalmazás. Anya heti rendszerességgel eljár a sírhoz, gondozza, és amikor csak tudok, én is megyek, de minden esetben csak egyedül - mondta el Gesztesi nagyfia, Márkó.

Az is kiderült, hogy Gesztesi méltó sírköve már készül, ám a szabályok szerint a talaj süllyedése miatt csak a temetés után fél évvel állítható fel.