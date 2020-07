Nem vezetnek be kijárási tilalmat sem Belgrádban, sem Szerbia más városaiban, a szerb fővárosban azonban korlátozzák a vendéglátóhelyek működését és a tömegrendezvényeken részt vevők számát - jelentette be Ana Brnabic miniszterelnök csütörtökön a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb ülését követően.

A kormányfő közölte, tíz főben maximalizálják a szabadtéri és zárt térben történő rendezvények résztvevőinek számát, zárt térben négy négyzetméteren egy személy tartózkodhat, és azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek nem rendelkeznek kerthelyiséggel, 21 órakor be kell zárniuk, a kerthelyiséggel rendelkezők 23 óráig működhetnek.

Kedden és szerdán is heves tiltakozást váltott ki annak a lehetősége, hogy ismét kijárási tilalmat vezethetnek be Belgrádban. A főként fiatal tiltakozók kedden azt követően vonultak utcára, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette, várhatóan hétvégi kijárási tilalmat vezetnek be a szerb fővárosban, de akár az egész országban. Egy nappal később az államfő már arról beszélt, hogy nem lesz kijárási tilalom, ám a tiltakozásokat úgysem ez váltotta ki, azok politikai indíttatásúak voltak. A köztársasági elnök ezen állítását támasztotta alá az, hogy szerdán ismét heves tüntetések voltak Belgrádban, de más szerb városokban is.ű

A szerda esti tiltakozások során a mentőszolgálat jelentése szerint 19 rendőr és 17 tüntető sebesült meg Belgrádban. A tiltakozók szerda este a kordonokkal védett parlament épületéhez vonultak, ahol palackokkal, kövekkel és égő szurkolói fáklyákkal dobálták meg a rendőröket, valamint kukákat borogattak és gyújtottak fel. A rendőrség könnygázgránátokkal igyekezett oszlatni a tömeget.

A tüntetők több sajtóorgánumnak is nyilatkoztak, mint mondták, nem kizárólag a tervezett megszorító intézkedések ellen tüntetnek, hanem Aleksandar Vucic "diktatórikus eszközei és önkényuralmi törekvései ellen" is.

A bejelentések szerint csütörtökön Szerbia több városában ismét utcára vonulnak az elégedetlen emberek.

Szerbiában szerdáról csütörtökre 16 719-ről 17 076-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Szerdán 11 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 341-re emelkedett.